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        Dereye yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

        BATMAN'ın Sason ilçesinde dereye yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü Yusuf Arslan (20), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 16:10 Güncelleme: 25.05.2025 - 16:10
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        Dereye yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
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        BATMAN’ın Sason ilçesinde dereye yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü Yusuf Arslan (20), hayatını kaybetti.

        Kaza, öğle saatlerinde Sason ilçesi Çakırpınar köyü yakınında meydana geldi. Yusuf Arslan’ın kontrolünü yitirdiği 34 FLV 689 plakalı hafif ticari araç, yolun sağ tarafındaki Han Deresi’ne yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazayı gören köylüler, Arslan’ı araca 50 metre mesafede suyun içerisinde buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Yusuf Arslan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Arslan’ın cenazesi, otopsi için Sason Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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