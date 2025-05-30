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        Geçen yıl 10 kişi boğulmuştu; su altındaki tehlikeleri görüntüleyip, uyardılar

        GEÇEN yıl 10 kişinin boğulduğu Batman'da İtfaiye Müdürlüğü'nden 6 uzman dalgıç ekip, iç sulardaki akarsu, çay ve göletlerde inceleme yaparak su altındaki tehlikeleri görüntüledi, çevredeki vatandaşları suya girmemeleri konusunda uyardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 10:48 Güncelleme: 30.05.2025 - 10:50
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        Geçen yıl 10 kişi boğulmuştu; su altındaki tehlikeleri görüntüleyip, uyardılar
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        GEÇEN yıl 10 kişinin boğulduğu Batman’da İtfaiye Müdürlüğü’nden 6 uzman dalgıç ekip, iç sulardaki akarsu, çay ve göletlerde inceleme yaparak su altındaki tehlikeleri görüntüledi, çevredeki vatandaşları suya girmemeleri konusunda uyardı.

        Havaların ısınmasıyla İtfaiye Müdürlüğü’nden 6 uzman dalgıç ekip, geçen yıl 10 kişinin boğulduğu iç sulardaki akarsu, çay ve göletlerde inceleme yaparak su altındaki tehlikeleri görüntüledi. Su altı kamerasına yansıyan görüntülerde suların bulanık, yüzmeye elverişsiz ve zemininin balçıkla kaplı olduğu görüldü. Olası boğulma vakalarına karşı 7 gün 24 saat esasıyla göreve hazır bekleyen ekipler, daha sonra su kenarlarındaki vatandaşlara sudaki tehlikeleri anlatarak, suya girmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.

        ‘BİR ANLIK SERİNLEME UĞRUNA CAN KAYBI YAŞAMAYALIM’

        İtfaiye Müdürlüğü’nde 5 yıldır dalgıç olarak görev yapan Necat Tanış (31), iç suların yüzmeye elverişsiz olduğunu belirterek, “Yaz aylarının gelmesiyle beraber hava sıcaklıkları arttı. Haliyle vatandaşlarımız serinlemek için su kenarlarına, çay kenarlarına akın etmeye başladılar. Maalesef ki bu durumlarda istenmeyen olaylar olabiliyor. Boğulma vakaları olabiliyor. Su kenarlarına girmek kesinlikle yasaktır. Vatandaşlarımızdan ricamız lütfen kesinlikle kendileri ve çocukları dahil su kenarlarından uzak dursunlar çünkü bizim sularımız yüzmek için değildir. Suyun içinde bataklıklar var. Aniden derin çöküşler olabiliyor. O yüzden can kayıplarımız olabilir ve bunlar bizi derinden üzüyor. Bizler dalgıç ekipleri olarak suda boğulan insanlarımızı çıkarttığımızda gerçekten bu bizi derinden yaralıyor ve içimizi çok acıtıyor. Vatandaşlarımızın, evlatlarımızın ve çocuklarımızın hayattan kopup gitmesini istemiyoruz. Lütfen, lütfen serinlemek için, keyif yapmak için bu su kenarlarından uzak duralım. Bir anlık serinleme uğruna can kaybı yaşamayalım. Buradan gençlerimize bir çağrı yapıyoruz. Lütfen köprülerden ve yüksek yerlerden atlama falan yapmayalım. Bunlar çok can kaybına mal olmuştur” dedi.

        ‘HER BİR ADIMIMIZDA BİR BATAKLIKLA, BALÇIKLA KARŞILAŞIYORUZ’

        5 yıldır görev yapan Uzman Dalgıç Hasan Tekin (39) ise çevre illerde de boğulma vakalarına müdahale ettiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

        “Geçen yıl maalesef 10 vatandaşımızı kaybettik. Baraj ve göller yüzmek için değildir. Halkımızdan tek istediğimiz bu konuda bize destek vermeleridir. Gölet ve barajlar yüzmek için değil, yüzmek için havuzlarımız var. Maalesef üzülerek söylüyorum, genelde boğulma vakalarının çoğu çocuk. Bunun için çocuklarımızın dikkatli olmaları ve ailelerin de çocuklarına dikkat etmeleri gerekiyor. Ailelerimizin bu konu için duyarlı olmasını istiyoruz. Kanallarımız, barajlarımız ve göllerimiz yüzmek için uygun değildir ve her bir adımımızda bir bataklıkla, balçıkla karşılaşıyoruz. Ayak batmasıyla beraber zaten panik olması, boğulmaya neden oluyor. Batman Belediyesi İtfaiye Dalgıç ekibi olarak, sadece Batman’da değil, Diyarbakır, Siirt, Botan Çayı, Kezer Çayı, Dicle Nehri, Tunceli'de Munzur Vadisine de müdahale edebiliyoruz. Her tarafa da elimizden geldiğince yetişmeye çalışıyoruz.”

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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