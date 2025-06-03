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        Polisten kaçan şüpheli, çalılıklarda saklanırken dronla tespit edilip yakalandı

        BATMAN'da polisin dur ihtarına uymayan 3 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 13:19 Güncelleme: 03.06.2025 - 13:19
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        Polisten kaçan şüpheli, çalılıklarda saklanırken dronla tespit edilip yakalandı
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        BATMAN'da polisin dur ihtarına uymayan 3 şüpheli yakalandı. Yakalan şüphelilerden birinin çalılıklarda dronla tespit edilmesi ve yakalanma anları görüntüye yansıdı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında durumundan şüphelenilen ve yaya olan 3 şüpheli ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçtı. Şüphelilerden 2’si takiple kısa sürede yakalandı. Takip sırasında şüphelilerin yol kenarına attığı torbada 1 kilo 380 gram metamfetamin ele geçirildi. Diğer şüphelinin yakalanması için dron destekli arama yapıldı. Aramada şüphelinin çalılıklarda gizlendiği tespit edildi ve yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 2’sinin Batman'a uyuşturucu getirdikleri ve bu sırada diğer şüpheliyle alışveriş yaptıkları belirlendi. İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2’si tutuklandığı, diğer ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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