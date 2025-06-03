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        Sağlık sorunları nedeniyle emekli edilen 'Linda' için pasta kesildi

        BATMAN'da 5 yıldır görev yapan narkotik köpeği 'Linda', sağlık sorunları nedeniyle emekli edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 15:28 Güncelleme: 03.06.2025 - 15:30
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        Sağlık sorunları nedeniyle emekli edilen 'Linda' için pasta kesildi
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        BATMAN'da 5 yıldır görev yapan narkotik köpeği 'Linda', sağlık sorunları nedeniyle emekli edildi. Emekliliği için kesilen pastasının üzerinde Linda'nın fotoğrafı ve 'Burnuna sağlık Linda' yazısı yer aldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde 5 yıldır aktif görev alan narkotik köpeği Linda, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle emekli edildi. 5 yılda 365 kilo uyuşturucunun yakalanmasını sağlayan Linda için emeklilik kutlaması yapıldı. Üzerinde fotoğrafının yer aldığı ve 'Burnuna sağlık Linda' yazılı pasta kesilen Linda emekli oldu. Bakım şartlarını sağlayacak kişiye, takibi yapılmak şartıyla sahiplendirilecek olan Linda'nın yerine de kentte 'Boyka' isimli narkotik köpeği görev yapacak.

        'SAYISIZ OPERASYONA KATILDIK'

        İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli köpek idarecisi polis memuru Meftun Ünlüce, "Narkotik madde arama köpeği Linda ile 5 yıldır aktif görev yapmaktayım. Bugün itibarıyla 8 yaşında olan köpeğim 'Linda' emekli olmuştur. Linda, yaşadığı sağlık problemlerinden dolayı emekli oldu. Kendisinin emeklilik yazısı şubemize geldikten sonra biz de vefa borcumuzu ödemek amacıyla ekip arkadaşlarımızla beraber ufak bir emeklilik kutlaması yapalım istedik. Üzerinde köpeğimizin resminin olduğu bir pasta yaptırdık ve bu pastayı kestik. Bu sayede köpeğimizi emekli etmiş olduk. Bu 5 sene içinde Linda ile birlikte sayısız operasyona katıldık. Bu operasyonlarda 365 kilo yasaklı madde ele geçirdik. O benim bir nevi resmi olarak ekip arkadaşımdı, her şeyden önce. Her günümüz birlikte geçiyordu. Yıllık izne çıktığım zamanlarda bile telefonla arayıp köpeğimi sorardım. Aklım sürekli onda kalırdı. Çok duygusal bir köpek. Çok nahif bir köpekti ama görevi esnasında yapması gerekeni her zaman yapar ve başarıya ulaşırdı. Operasyonlar sırasında bize sağladığı katkı çok büyüktü. Linda emekli olduktan sonra 2 yaşında aynı cins 'Boyka' isimli köpeğim geldi. Artık 'Boyka' ile devam edeceğim. 'Linda' takibi yapılmak şartıyla bakım şartlarını sağlayan üçüncü şahıslara sahiplendirilecektir. Ben yine her zaman takipte olmaya devam edeceğim. Köpekler bizim can dostlarımız. Onlarla birlikte sürekli vakit geçiyoruz" dedi.

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