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        Rehin aldığı annesi, babası ve kız kardeşi kurtarıldı; şüpheliyi ikna çalışmaları sürüyor

        BATMAN'ın Sason ilçesindeki bir apartmanda şizofreni hastası olduğu belirtilen Ömer Murat G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 16:22 Güncelleme: 03.06.2025 - 16:25
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        Rehin aldığı annesi, babası ve kız kardeşi kurtarıldı; şüpheliyi ikna çalışmaları sürüyor
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        BATMAN’ın Sason ilçesindeki bir apartmanda şizofreni hastası olduğu belirtilen Ömer Murat G., elindeki tahra ile annesi, babası ve kız kardeşini rehin aldı. Aile kurtarılırken, Ömer Murat G.’nin eylemini sonlandırması için ikna çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

        Olay, öğleden sonra Sason ilçesi Orta Mahallesi’ndeki Konak Sitesi’nde meydana geldi. Şizofreni hastası Ömer Murat G., apartmanın 4’üncü katındaki dairelerinde elindeki tahra ile babası Yasin G., annesi ve kız kardeşini rehin aldı. Evden gelen sesler üzerine komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çabasına rağmen Ömer Murat G. kapıyı açmayınca, olay yerine Özel harekat polisleri sevk edildi. Ekipler itfaiye aracıyla girdiği evde anne ve baba ile kızlarını kurtardı. Aile bireyleri itfaiye aracıyla aşağıya indirilerek, sağlık kontrolünden geçirildi. Elinde tahra, tehditler savuran Ömer Murat G.’nin eylemini sonlandırması için ikna çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

        ‘TEDAVİ GÖRÜYORDU’

        Kurtarılan baba Yasin G., “Odadaydık. Psikiyatri tedavisi oluyordu 15-20 yıldan beri. Herhalde bu son aylarda ilacı mı kullanmadı, bilmiyoruz. Bir hafta yatırdık, taburcu ettik. Tedavi olduktan bir hafta sonra kontrole gitti. Bugün randevu aldığımız doktora gitmemişti. Yol parası da vermiştim ona. Bana küfredip ‘seni öldüreceğim’ dedi. Odamız ayrıdır. Kapıyı kilitledi. Evde parçalamadık bir şey bırakmadı” dedi.

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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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