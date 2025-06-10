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        10 aylık bebeğin nefes borusuna şeker ambalajı kaçtı; operasyonla çıkarıldı

        BATMAN'da, 10 aylık erkek bebek S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 12:41 Güncelleme: 10.06.2025 - 12:41
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        10 aylık bebeğin nefes borusuna şeker ambalajı kaçtı; operasyonla çıkarıldı
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        BATMAN’da, 10 aylık erkek bebek S.E.’nin nefes borusuna kaçan şeker ambalajı, operasyonla çıkarıldı.

        Olay, 7 Haziran’da meydana geldi. Kurban Bayramı'nın ikinci gününde, S.E. adlı bebeğin evde bulup ağzına attığı şeker ambalajı, nefes borusuna kaçtı. Bebeğin nefes almakta zorlandığını fark eden yakınları, Heimlich manevrası uyguladı. Ambalaj çıkarılamayınca, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan bebek, Çocuk Cerrahisi servisinde operasyon geçirdi ve ambalaj çıkarıldı.

        ‘HIZLI MÜDAHALE ÇOK ÖNEMLİ’

        Ekibiyle operasyonu gerçekleştiren Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doktor Selim Özkaya, aileleri dikkatli olmaları konusunda uyararak, “Hastamızın, bayram günü evde yerde bulduğu şeker ambalajını ağzına atması sonrası ciddi solunum sıkıntısı olmuş ve sonrasında da hırıltılı solunum, öksürük nöbetleri başlamış. Biz hastamızı acil servisimizde değerlendirdiğimizde, yutmuş olduğu bu yabancı cismin akciğerlerine kaçtığını tespit ettik ve hastamıza ameliyathanede genel anestezi altında bronkoskopi işlemi yaptık. Anestezi uzmanımız doktor İdris Bey’in de yardımıyla hastanın ana hava yollarındaki, soluk borusundaki yabancı cismi çıkarttık. Sonrasında rahat uyandı hastamız. Herhangi bir sıkıntı olmadı. 1 gün kadar yoğun bakım servisinde takip ettik. Genel durumu iyi olunca klinik odaya aldık. Şu an genel durumu iyi. Herhangi bir sıkıntısı yok. Taburculuğunu planlamaktayız. Çocukların ana hava yolları çok dar olduğu için bu tarz yabancı cisimler ana hava yolunu tıkayıp ciddi solunum sıkıntısına sebep olabiliyor. Bu yüzden hızlı müdahale çok önemli bu tarz vakalarda. Hastamız bize geldiğinde ciddi solunum sıkıntısı vardı. Ana hava yolları tıkandığı için bu tarz hastalarda solunumun durması, ölüm riski dahil her şey mevcut. Hava yollarını temizledik. Bu sayede hastamız hızlı bir şekilde sağlığına kavuşmuş oldu. Bu yaştaki çocuklar yerde buldukları küçük cisimleri ağızlarına atma eğilimindeler. O yüzden aileleri, bebekleri yalnız bırakmamaları konusunda uyarmak istiyoruz” diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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