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        Batman'da üniversite sınavı süresince sessizlik için inşaatlar durduruldu, semt pazarları kurulmadı

        BATMAN'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) 141 okulda yaklaşık 49 bin öğrenci girerken, Valilik ve Belediye tarafından çeşitli tedbirler alınıp, sınav merkezleri yakınında bulunan inşaat faaliyetleri durduruldu, semt pazarları kurdurulmadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 14:46 Güncelleme: 22.06.2025 - 14:50
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        Batman'da üniversite sınavı süresince sessizlik için inşaatlar durduruldu, semt pazarları kurulmadı
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        BATMAN'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) 141 okulda yaklaşık 49 bin öğrenci girerken, Valilik ve Belediye tarafından çeşitli tedbirler alınıp, sınav merkezleri yakınında bulunan inşaat faaliyetleri durduruldu, semt pazarları kurdurulmadı. Sınav sırasında ise denetimler yapıldı.

        Kentte 141 okulda yaklaşık 49 bin kişi YKS'ye girdi. Öğrencilerin sınav anında konsantrasyonlarının dağılmaması ve sınava odaklanabilmeleri için Batman Valiliği ve Batman Belediyesi tarafından gürültüyü engellemek için bazı tedbirler alındı. Bu kapsamda, okulların civarındaki inşaatların faaliyetleri durduruldu, semt pazarları kurdurulmadı. Zabıta ve polis ekipleri, sürücülerin korna çalmaması için çalışma yaptı. Ekipler, sınav öncesinde inşaatları gezip, sınav günü çalışma yapmamaları konusunda uyardı ve yine sınav anında da denetleme yapıldı. Öğrenciler sınavdayken, aileleri okul bahçesi ve parklarda çocuklarını bekledi.

        Batman Valiliği tarafından sınav gününden önce yapılan uyarıda, "Sınav merkezlerinin çevresinde, yüksek sesle müzik yayını yapılmaması, inşaat faaliyetleri başta olmak üzere gürültüye neden olabilecek tüm faaliyetlere ara verilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda; inşaat işleri, hafriyat taşımaları ve benzeri gürültü oluşturan her türlü faaliyete izin verilmeyecek olup, Batman Belediyesi, İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerekli tedbirler alınacaktır. Bu tür faaliyetlerde bulunanlara, herhangi bir uyarıya gerek duyulmaksızın müdahale edilecektir. Sınava katılacak tüm adaylara başarılar diliyor, bu önemli süreçte gösterilecek toplumsal duyarlılık için teşekkür ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

        SAKİN KENT

        Batman Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Merve Kardaş, konuyla ilgili olarak, "Öğrencilerimiz için Batman Belediyesi olarak bazı önlemler aldık. Bu önlemlerde öğrencilerimizin konsantrasyonlarının dağılmaması ve başarılı olabilmeleri için sessiz, sakin bir Batman yaratmaya çalıştık. Bu kapsamda okul civarında bulunan inşaatları durdurduk, araçların korna çalmaması için önlemler aldık. Semt pazarlarını kurulması gereken yerde okul civarı varsa kurdurtmadık. Öğrencilerimiz için tüm Batman halkına teşekkür ederiz bu sessiz, sakin ortamı yarattıkları için. Batman Belediyesi olarak 1 haftadır okul civarında bulunan inşatların durdurulması ve yakın civarda bulunan gürültü çıkarabilecek esnafları uyardık. Pazarcıları uyardık. Yeter ki, öğrencilerimiz sakin, sessiz bir ortamda sınavlarını gerçekleştirebilsinler diye. Sınav gününde de aynı şekilde tekrar ekiplerimiz bu inşaat faaliyetleri devam ediyor mu, etmiyor mu? diye incelemelerde bulundular. Sessiz bir ortam olsun diye etraftaki vatandaşlar tekrardan uyarıldı" diye konuştu.

        ‘HASSASİYET GEREKİYOR’

        Çalışmalarını durdurduklarını ifade eden Çamlıtepe Mahallesi’ndeki inşaatın şantiye şefi mimar Hamza Can da "Biz zaten bu hassasiyeti gösteriyoruz. Daha önceden de yapılan sınavları takip ediyoruz. Bu sınavlara göre inşaatımızı gerekli zamanlarda durdurup, devam ettiriyoruz. Bu hassasiyeti hepimizin göstermesi gerekiyor" dedi.

        YKS'ye giren öğrencilerden Yusuf Olyan ise "YKS'den çıktım. Sınav anında herhangi bir şekilde dikkatimi dağıtan bir şey olmadı. Sıvanım gayet sessiz bir ortamda geçti. Zaten Valiliğimiz de bunun hakkında vatandaşları uyarmıştı. Buradan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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