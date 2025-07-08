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        Kaybolan kadın, 4'üncü günde sağ bulundu

        BATMAN'ın Kozluk ilçesinde 5 Temmuz'da kaybolan ve akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen Fatma Uçma (63), 4'üncü günde arazide sağ ve bilinci açık halde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 16:47 Güncelleme: 08.07.2025 - 16:50
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        Kaybolan kadın, 4'üncü günde sağ bulundu
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        BATMAN'ın Kozluk ilçesinde 5 Temmuz'da kaybolan ve akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen Fatma Uçma (63), 4’üncü günde arazide sağ ve bilinci açık halde bulundu.

        İlçenin Tosunpınar köyünde 5 Temmuz günü saat 13.30 sıralarında evden çıkan akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen Fatma Uçma, kayboldu. kent merkezinde oturan Gülbahar Aydın, annesi için jandarmaya ihbarda bulundu. İhbarla bölgeye Jandarma Komando Timi'nden 25, koruyucu timden 15, Jandarma Suç Araştırma Timi'nden (JASAT) 5 olmak üzere çok sayıda personel sevk edildi. Ayrıca arama çalışmalarına 2 iz takip köpeği, AFAD'a ait 2 araç ve 4 personel, AFAD gönüllüsü 2 araç ve 9 kişi, Batman Arama Kurtarma'dan (BATKUR) 2 araç ve 22 kişi, ANDA’dan 3 araç ve 21 kişi, İHH’dan 2 araç ve 9 kişi, Umut Kervanı'ndan 2 araç ve 10 kişi ile Erzurum AFAD'dan 1 termal dron, 1 araç ve 3 personel destek verdi. Çalışmalar sonucu Fatma Uçma, bugün arazide sağ ve bilinci açık halde bulundu. Sağlık kontrolleri için hastaneye götürülen Uçma, daha sonra ailesine teslim edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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