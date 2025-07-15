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        Aynı sokakta 1 hafta arayla ikinci vaka; düğün malzemeleri satılan iş yerinde yangın ve patlama

        BATMAN'da düğün organizasyon malzemeleri satan bir iş yerinde çıkan yangında içerideki havai fişekler patladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 12:26 Güncelleme: 15.07.2025 - 12:30
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        Aynı sokakta 1 hafta arayla ikinci vaka; düğün malzemeleri satılan iş yerinde yangın ve patlama
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        BATMAN'da düğün organizasyon malzemeleri satan bir iş yerinde çıkan yangında içerideki havai fişekler patladı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, 1 hafta önce de yine aynı sokakta yine düğün organizasyonu malzemesi satan başka bir iş yerinde yangın çıkmıştı.

        Pazaryeri Mahallesi 2732'nci Sokak’ta sabah saatlerinde düğün organizasyon malzemeleri satan bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dükkanda bulunan havai fişekler patladı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 5 araç ve 16 personelle 2 saat süren çalışmayla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında iş yeri kullanılamaz hale gelirken üzerinde bulunan dairede hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        AYNI SOKAKTA BAŞKA BİR İŞ YERİ DE YANMIŞTI

        Öte yandan, 8 Temmuz’da yine aynı sokakta bulunan ve düğün organizasyon malzemeleri satan başka bir iş yerinde de sabah saatlerinde yangın çıkmış ve havai fişekler patlamıştı. Bu yangında da iş yeri ve üzerindeki 2 daire zarar görmüştü.

        Yüksek sıcaklıkların etkisiyle bazı yanıcı maddelerin genleşip tutuşabileceği ve yangınların bu nedenle çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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