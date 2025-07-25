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        Batman'da çatı katındaki patlama kamerada

        BATMAN'da, çatı katında çıkan yangında patlama meydana geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 22:03 Güncelleme: 25.07.2025 - 22:03
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        Batman'da çatı katındaki patlama kamerada
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        BATMAN’da, çatı katında çıkan yangında patlama meydana geldi. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Olay, saat 20.30 sıralarında Raman Mahallesi Edip Solmaz Bulvarında bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. İddiaya göre, yakılan mangal, söndürülmeyince rüzgarın da etkisiyle çatı katındaki odunlara sıçradı. Odunlar alev alırken, bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama anı cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, ihbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Patlamanın nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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