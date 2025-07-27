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        Aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsünün bacağı koptu

        BATMAN'ın Gercüş ilçesinde aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü Muhammed Bilal Gündüz'ün (17) bacağı koptu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 10:12 Güncelleme: 27.07.2025 - 10:15
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        Aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsünün bacağı koptu
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        BATMAN’ın Gercüş ilçesinde aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü Muhammed Bilal Gündüz’ün (17) bacağı koptu.

        Kaza, saat 02.00 sıralarında Gercüş ilçesi çevre yolunda meydana geldi. Muhammed Bilal Gündüz’ün kontrolünü yitirdiği 72 ACG plakalı motosiklet, aydınlatma direğine çarptı. Kazada, Gündüz’ün bacağı koptu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Muhammed Bilal Gündüz ambulansla Gercüş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradaki müdahalenin ardından da Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Gündüz’ün hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

        Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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