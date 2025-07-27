Aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsünün bacağı koptu

Kaza, saat 02.00 sıralarında Gercüş ilçesi çevre yolunda meydana geldi. Muhammed Bilal Gündüz’ün kontrolünü yitirdiği 72 ACG plakalı motosiklet, aydınlatma direğine çarptı. Kazada, Gündüz’ün bacağı koptu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Muhammed Bilal Gündüz ambulansla Gercüş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradaki müdahalenin ardından da Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Gündüz’ün hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.