Kozluk Kaymakamı Güngör, depremzede aileleri ziyaret etti

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BATMAN (AA) - Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinden gelen depremzede aileleri ziyaret etti.

Kaymakam Güngör, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Gaziantep'in Nurdağı ilçesinden gelen depremzede aileleri ziyaret ederek, yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı diledi.



İlçeye gelen tüm depremzede ailelerin Kaymakamlık koordinesinde ziyaretlerde bulunduğunu kaydeden Güngör, depremzede ailelerin ihtiyaçlarını tespit ettiğini söyledi.

Her zaman depremzede vatandaşların yanlarında olacaklarını aktaran Güngör, ziyaretlerde vatandaşların eğitim, sağlık, sosyal ve AFAD yardımları gibi konularda bilgilendirildiğini belirtti.

Kaymakam Güngör'e ziyaretinde Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren ve kurum müdürleri eşlik etti.

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