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        Batman'da depremde ağır hasar alan bina kontrollü yıkılıyor

        Batman'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alan binanın kontrollü yıkımına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 14:18 Güncelleme: 12.10.2023 - 14:18
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        Batman'da depremde ağır hasar alan bina kontrollü yıkılıyor
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        Batman'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alan binanın kontrollü yıkımına başlandı.

        Kıbrıs Şehitleri Bulvarı'nda bulunan Gül Apartmanı, depremlerde ağır hasar aldı.

        Boşaltılan ve çevresinde güvenlik tedbiri alınan binanın iş makineleriyle yıkımına başlandı.

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