Batman'da depremde ağır hasar alan bina kontrollü yıkılıyor
Batman'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alan binanın kontrollü yıkımına başlandı.
Giriş: 12.10.2023 - 14:18 Güncelleme: 12.10.2023 - 14:18
Batman'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alan binanın kontrollü yıkımına başlandı.
Kıbrıs Şehitleri Bulvarı'nda bulunan Gül Apartmanı, depremlerde ağır hasar aldı.
Boşaltılan ve çevresinde güvenlik tedbiri alınan binanın iş makineleriyle yıkımına başlandı.