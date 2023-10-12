Batman Üniversitesinde "Uluslararası Bilişim Festivali" başladı

Batman Üniversitesince düzenlenen "Uluslararası Bilişim Festivali (IFEST 2023)" başladı.

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, üniversitenin Batı Raman Kampüsü Fen Edebiyat Fakültesi'nde festivalin açılışı amacıyla düzenlenen programda, üniversitenin Türkiye çapında çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptığını söyledi.

Batman Üniversitesi'nin enerjinin pilot üniversitesi olarak rotasını belirlediğini kaydeden Demir, çok yönlü çalışmalarla şehrin tüm dinamiklerini harekete geçirecek sinerjiyi ortaya çıkaracak bilimsel faaliyetlerin artarak devam edeceğini belirtti.

Festivalin "Değişim Bilişimle Gelecek" sloganıyla düzenlendiğini kaydeden Demir, Batman'ın potansiyelini ortaya çıkaracak adımlar attıklarını aktardı.

Demir, "Festivalde, 30 kıymetli konuşmacı konuğumuzdan konferanslar dinleyeceğiz. 28 firmamız 35 marka ile 24 stantta ürün ve teknolojilerini anlatacaklar." dedi.

Festival kapsamında Türkiye Yazılımcılar Federasyonu (TÜYAFED) Başkanı Mustafa Çalış, Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir de birer sunum gerçekleştirdi.

Konuşmaların ardından üniversite bünyesinde kurulan Siber Koza Merkezi'nin açılışı yapıldı.

Festival, 14 Ekim'e kadar sürecek.​​​​​​​