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        MHP Batman İl Başkanı Çetin'den kongreye davet açıklaması

        MHP Batman İl Başkanı Muhammed Arif Çetin, yapılacak olan 14. Olağan İl Kongresine parti üyeleri ve vatandaşları davet etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 16:23 Güncelleme: 14.10.2023 - 16:23
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        MHP Batman İl Başkanı Çetin'den kongreye davet açıklaması
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        MHP Batman İl Başkanı Muhammed Arif Çetin, yapılacak olan 14. Olağan İl Kongresine parti üyeleri ve vatandaşları davet etti.

        Çetin, bir kafede düzenlenen programda, Ahmet Güneştekin Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan 4. Olağan İl Kongresine partililer ve vatandaşları davet ederek, kongrenin miting havasında geçeceğini söyledi.

        "Partimizde kongreler, bir hizmet yarışının, bayrak değişiminin, yenilenmenin ve güçlenmenin simgesidir. Kongremizde birlik ve beraberliğimizi daha da sağlamlaştıracağız." diyen Çetin, kongrenin Batman'a ve partiye hayırlı olmasını diledi.

        İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını da kınayan Çetin, "Filistin ağır bir ambargo altında. İnşallah bu ateşe bir su dökülür. Biz mazlumlara çocuklara acıyoruz. İsrail, Filistin topraklarında insanlık ve savaş suçu işlemektedir. Dünya bu işgal ve hukuksuzluğa göz yumdukça, İsrail, zulmünü devam ettirecektir." dedi.

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