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        Kozluk'ta "El Sanatları ve Yöresel Ürünler Satış Mağazası" açıldı

        Batman'ın Kozluk ilçesinde Halk Eğitim Merkezi (HEM) tarafından "El Sanatları ve Yöresel Ürünler Satış Mağazası" açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 15:55 Güncelleme: 16.10.2023 - 16:16
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        Kozluk'ta "El Sanatları ve Yöresel Ürünler Satış Mağazası" açıldı
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        Batman'ın Kozluk ilçesinde Halk Eğitim Merkezi (HEM) tarafından "El Sanatları ve Yöresel Ürünler Satış Mağazası" açıldı.

        İlçenin Üçyol mevkisinde Kozluk Kaymakamlığı'nın katkılarıyla HEM tarafından açılan satış mağazasında, usta öğretici kadınlar tarafından yapılan el sanatları ve yöresel ürünler satışa sunulacak.

        Satış görevlisi usta öğretici Kübra Uluşık, atölyelerde ürettikleri kaya tuzu lambası ve sabunu, yöresel bebekleri, ipten yapılan çantalar, rölyef kağıttan ve yakma tekniğinden yapılan tablolar ile aşevinde hazırlanan çilek ve incir reçeli, domates salçası, turşu çeşitleri, ve tandır ekmeği gibi ürünleri mağazada satma imkanı bulacaklarını belirtti.

        Uluşık, mağaza sayesinde daha önce atölyelerde yaptıkları ürünlerin gelire dönüşeceğini belirtti.

        Köyde yaşayan girişimci kadınların kendilerine getirmeleri halinde topladıkları endemik şifalı bitkiler ile yayla balını da alıp satabileceklerini ifade eden Uluşık, böylelikle kırsalda yaşayan vatandaşlara da katkı sunabileceklerini aktardı.

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