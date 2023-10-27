Batman'da Filistin için kermes düzenlendi Batman'da sivil toplum kuruluşları tarafından Filistin'e destek amacıyla kermes düzenledi.

Batman'da sivil toplum kuruluşları tarafından Filistin'e destek amacıyla kermes düzenledi.

Batman İHH öncülüğünde sivil toplum kuruluşlarının da katkılarıyla tüm gelirleri Gazze'ye ulaştırmak üzere kermes yapıldı.

Atatürk Parkında gerçekleştirilen ve 3 gün sürecek kermeste gıdadan, el işi ve hediyelik eşyalardan birçok ürün satışa sunuldu.

Kermese vatandaşlar ilgi gösterdi.