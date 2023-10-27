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        Batman'da Filistin için kermes düzenlendi

        Batman'da sivil toplum kuruluşları tarafından Filistin'e destek amacıyla kermes düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 15:36 Güncelleme: 27.10.2023 - 15:36
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        Batman'da Filistin için kermes düzenlendi
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        Batman'da sivil toplum kuruluşları tarafından Filistin'e destek amacıyla kermes düzenledi.

        Batman İHH öncülüğünde sivil toplum kuruluşlarının da katkılarıyla tüm gelirleri Gazze'ye ulaştırmak üzere kermes yapıldı.

        Atatürk Parkında gerçekleştirilen ve 3 gün sürecek kermeste gıdadan, el işi ve hediyelik eşyalardan birçok ürün satışa sunuldu.

        Kermese vatandaşlar ilgi gösterdi.

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