Batman'da Filistin için kermes düzenlendi
Batman'da sivil toplum kuruluşları tarafından Filistin'e destek amacıyla kermes düzenledi.
Giriş: 27.10.2023 - 15:36 Güncelleme: 27.10.2023 - 15:36
Batman'da sivil toplum kuruluşları tarafından Filistin'e destek amacıyla kermes düzenledi.
Batman İHH öncülüğünde sivil toplum kuruluşlarının da katkılarıyla tüm gelirleri Gazze'ye ulaştırmak üzere kermes yapıldı.
Atatürk Parkında gerçekleştirilen ve 3 gün sürecek kermeste gıdadan, el işi ve hediyelik eşyalardan birçok ürün satışa sunuldu.
Kermese vatandaşlar ilgi gösterdi.