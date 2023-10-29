Batman'da hafızlık eğitimini tamamlayan 54 kız öğrenci icazetlerini aldı
Batman'da hafızlık eğitimini tamamlayan kız öğrenciler icazet merasimiyle belgesini aldı.
Batman'da hafızlık eğitimini tamamlayan kız öğrenciler icazet merasimiyle belgesini aldı.
Alimler ve Medreseler Birliği (İttihadul Ulema) bünyesinde hafızlık eğitimini tamamlayan 54 kız öğrenci için 19 Mayıs Kapalı Spor Salonunda icazet merasimi düzenlendi.
Programda konuşan birlik üyesi Mehmet Beşir Varol, icazet belgesi alan öğrencileri tebrik etti.
Daha sonra öğrencilere icazet belgeleri verildi. Program okunan dualarla sona erdi.