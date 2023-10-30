Sason'da jandarma personelinden fidan dikimi
Batman'ın Sason ilçesinde jandarma personeli Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla fidan dikti.
Batman'ın Sason ilçesinde jandarma personeli Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla fidan dikti.
İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen etkinlikte personel ve aileleri tarafından 100 fidan toprakla buluşturuldu.
Etkinliğe katılanlar komutanlık bahçesinde açılan yapay zeka fotoğraf sergisini de gezdi.
Çeşitli ikramların da yapıldığı etkinliğe, Sason Kaymakamı Murat Mete ve eşi Pınar Mete de katıldı.