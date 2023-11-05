Batman'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Batman'da 15 katlı bir apartmanın 11. katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Belde Mahallesi'ndeki apartmanın dairesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Dairede hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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