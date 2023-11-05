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        Batman'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

        Batman'da 15 katlı bir apartmanın 11. katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 15:18 Güncelleme: 05.11.2023 - 15:18
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        Batman'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
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        Batman'da 15 katlı bir apartmanın 11. katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Belde Mahallesi'ndeki apartmanın dairesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Dairede hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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