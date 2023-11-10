Batman'da kaçakçılık operasyonunda 6 zanlı yakalandı
Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince tespit edilen bazı adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerdeki aramada, gümrük kaçağı 2 bin 59 paket sigara, 5 cep telefonu ve 39 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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