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        Batman'da kaçakçılık operasyonunda 6 zanlı yakalandı

        Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 11:11 Güncelleme: 10.11.2023 - 11:37
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        Batman'da kaçakçılık operasyonunda 6 zanlı yakalandı
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        Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince tespit edilen bazı adreslere operasyon düzenlendi.

        Adreslerdeki aramada, gümrük kaçağı 2 bin 59 paket sigara, 5 cep telefonu ve 39 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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