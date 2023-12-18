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        Batman Çayı 3. kısım ıslah çalışmalarına başlandı

        Batman Çayı ıslah çalışmaları kapsamında, "3. Kısım Islah Projesi" Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 121 milyon 405 bin lira bedelle ihale edilerek, çalışmalara başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 15:42 Güncelleme: 18.12.2023 - 15:49
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        Batman Çayı 3. kısım ıslah çalışmalarına başlandı
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        Batman Çayı ıslah çalışmaları kapsamında, "3. Kısım Islah Projesi" Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 121 milyon 405 bin lira bedelle ihale edilerek, çalışmalara başlandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, ıslah projesinin ihale sürecinin tamamlandığı, yer tesliminin yapıldığı belirtildi.

        Proje kapsamında çalışmalara başlandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "2024 yılı içerisinde projenin tamamlanması planlandı. Yapılacak ıslah çalışmaları kapsamında; Batman Diyarbakır Köprüsü ile Güney Çevre Yolu Köprüsü arasındaki 4,60 kilometrelik çay yatağının ıslahı gerçekleştirilecek. Batman Çayının ıslahının tamamlanmasıyla Batman için çok önemli olan ve vizyon projeleri arasında sayılan Samanyolu OSB, İkiztepe OSB, Sera OSB ve küçük sanayi sitelerinin yapımına başlanacaktır."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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