Sason Kaymakamlığından öğrencilere kaynak kitap desteği

Batman'ın Sason ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan öğrencilere kaynak kitap seti desteği sunuldu.

Sason Kaymakamlığınca Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) bünyesinde açılan okuma salonunda YKS'ye hazırlanan 39 öğrenciye üniversite hazırlık kitabı ve deneme setleri hediye edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Veysi Bozkurt, Kaymakam Murat Mete'nin desteğiyle ilçede öğrencilerin sınava daha etkili bir şekilde hazırlanacağını söyledi.

Bozkurt, öğrencilere yönelik desteklerin devam edeceğini belirtti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.