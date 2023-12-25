Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Sason Kaymakamlığından öğrencilere kaynak kitap desteği

        Batman'ın Sason ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan öğrencilere kaynak kitap seti desteği sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 14:17 Güncelleme: 25.12.2023 - 14:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sason Kaymakamlığından öğrencilere kaynak kitap desteği
        ABONE OL
        ABONE OL

        Batman'ın Sason ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan öğrencilere kaynak kitap seti desteği sunuldu.

        Sason Kaymakamlığınca Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) bünyesinde açılan okuma salonunda YKS'ye hazırlanan 39 öğrenciye üniversite hazırlık kitabı ve deneme setleri hediye edildi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Veysi Bozkurt, Kaymakam Murat Mete'nin desteğiyle ilçede öğrencilerin sınava daha etkili bir şekilde hazırlanacağını söyledi.

        Bozkurt, öğrencilere yönelik desteklerin devam edeceğini belirtti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Yıllık 85 milyon yolcu ağırlayacak"
        "Yıllık 85 milyon yolcu ağırlayacak"
        AK Parti’nin yerel seçim sloganı: Şehrine Sahip Çık
        AK Parti’nin yerel seçim sloganı: Şehrine Sahip Çık
        2022 yılında en çok ve en az kazanan sektörler
        2022 yılında en çok ve en az kazanan sektörler
        Dursun Özbek'ten derbi açıklaması!
        Dursun Özbek'ten derbi açıklaması!
        Bir çocuk annesiydi! Ölüm nedeni: Kıskançlık!
        Bir çocuk annesiydi! Ölüm nedeni: Kıskançlık!
        Hasan Arat'tan flaş sözler!
        Hasan Arat'tan flaş sözler!
        Binlerce göçmen Meksika'dan ABD'ye yürüyor
        Binlerce göçmen Meksika'dan ABD'ye yürüyor
        Tekel bayideki vahşette iddianame hazırlandı!
        Tekel bayideki vahşette iddianame hazırlandı!
        "Bunlar mı Türkiye'nin en iyisi?"
        "Bunlar mı Türkiye'nin en iyisi?"
        Aracının içinde başından vurulmuştu! Katili çok yakını çıktı!
        Aracının içinde başından vurulmuştu! Katili çok yakını çıktı!
        Icardi'ye penaltı var mı?
        Icardi'ye penaltı var mı?
        İş kadınını öldürmüştü! İşte istenen ceza!
        İş kadınını öldürmüştü! İşte istenen ceza!
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        Ünlü astrolog Hande Kazanova'dan yıllık burç yorumları
        Ünlü astrolog Hande Kazanova'dan yıllık burç yorumları
        Elvan Gruda'nın ölümüyle ilgili acı gerçek
        Elvan Gruda'nın ölümüyle ilgili acı gerçek
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
        2023'ün ayrılıkları
        2023'ün ayrılıkları
        Wanda Nara'dan morluk göndermesi
        Wanda Nara'dan morluk göndermesi
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"
        Gözler asgari ücret ve vergi diliminde
        Gözler asgari ücret ve vergi diliminde

        Benzer Haberler

        Batman'da uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı
        Batman'da uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı
        Batman'da, 'Türkiye-Irak İş Forumu' başladı
        Batman'da, 'Türkiye-Irak İş Forumu' başladı
        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu'ndan hastalara ziyaret
        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu'ndan hastalara ziyaret
        Batman'da "İhracat Şampiyonları" ödül töreni düzenlendi
        Batman'da "İhracat Şampiyonları" ödül töreni düzenlendi
        Batman'da "Türkiye-Irak İş Forumu" düzenlendi
        Batman'da "Türkiye-Irak İş Forumu" düzenlendi
        Gercüş'te fırtına etkili oldu
        Gercüş'te fırtına etkili oldu