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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak'tan Regaip Kandili mesajı

        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 13:29 Güncelleme: 11.01.2024 - 13:29
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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak'tan Regaip Kandili mesajı
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        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        İmrak, mesajında, kandillerin insanların kalplerini yakınlaştıran, dostluk, komşuluk, akrabalık ve kardeşlik duygularını artıran ve maneviyatın aydınlanmasına vesile olan özel geceler olduğunu belirtti.

        Bu özel gecelerin gönüllere huzur, insanlığa barış ve dünyaya adalet getirmesini dileyen İmrak, şunları kaydetti:

        "Yüce Allah'ın rahmet ve merhametinden bolca faydalanabilmek için önemli fırsat olan bu mübarek günde ve üç aylar boyunca kulluk şuuru içerisinde hareket ederek, içerisinde barındırdığı önemli gecelerin feyz ve bereketinden en güzel şekilde yararlanmalıyız. Bu mübarek zaman dilimi vesilesiyle sevgi, saygı ve hoşgörü ortamının kurulmasına, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin güçlenmesine, insani ve ahlaki meziyetlerin yaygınlaşmasına gayret etmeliyiz. Regaip Kandilinin ülkemize, milletimize ve İslam alemine huzur, barış, kardeşlik ve hoşgörü getirmesini temenni ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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