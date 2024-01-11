Hasankeyf Kaymakamı İmrak'tan Regaip Kandili mesajı
Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.
Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.
İmrak, mesajında, kandillerin insanların kalplerini yakınlaştıran, dostluk, komşuluk, akrabalık ve kardeşlik duygularını artıran ve maneviyatın aydınlanmasına vesile olan özel geceler olduğunu belirtti.
Bu özel gecelerin gönüllere huzur, insanlığa barış ve dünyaya adalet getirmesini dileyen İmrak, şunları kaydetti:
"Yüce Allah'ın rahmet ve merhametinden bolca faydalanabilmek için önemli fırsat olan bu mübarek günde ve üç aylar boyunca kulluk şuuru içerisinde hareket ederek, içerisinde barındırdığı önemli gecelerin feyz ve bereketinden en güzel şekilde yararlanmalıyız. Bu mübarek zaman dilimi vesilesiyle sevgi, saygı ve hoşgörü ortamının kurulmasına, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin güçlenmesine, insani ve ahlaki meziyetlerin yaygınlaşmasına gayret etmeliyiz. Regaip Kandilinin ülkemize, milletimize ve İslam alemine huzur, barış, kardeşlik ve hoşgörü getirmesini temenni ediyorum."
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