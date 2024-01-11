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        Batman'da özel ağaçlandırmaya 38 milyon lira hibe desteği verildi

        Batman'da, özel ağaçlandırma projesi kapsamında vatandaşlara 38 milyon lira hibe desteği verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 14:43 Güncelleme: 11.01.2024 - 14:43
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        Batman'da özel ağaçlandırmaya 38 milyon lira hibe desteği verildi
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        Batman'da, özel ağaçlandırma projesi kapsamında vatandaşlara 38 milyon lira hibe desteği verildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce yürütülen özel ağaçlandırma projesi kapsamında kentte bozuk ve açıklık vasfındaki 17 bin 600 dekar alanda 400 bin Antep fıstığı fidanı dikildiği belirtildi.

        Açıklamada, proje kapsamında hem kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşlara alternatif gelir sağlamak hem de köylülerin ormanları sahiplenmesini sağlamak amacıyla bozuk ve açıklık vasıftaki ormanlık alanları vatandaşlara tahsis edilerek, gelir getirici ağaç türü ile ağaçlandırma çalışmaları yapıldığı kaydedildi.

        Geçen yıl Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde özel ağaçlandırma faaliyetlerinde Batman'ın ilk sırada yer aldığı bildirilen açıklamada, "Batman Orman İşletme Müdürlüğü destekleriyle 17 bin 600 dekar alanda 400 bin Antep fıstığı fidanı çiftçilerimiz tarafından toprakla buluşturuldu. Proje kapsamında 835 çiftçimize 38 milyon lira hibe desteği sağlandı." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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