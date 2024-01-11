Derikli kadınlar Hasankeyf'te tarihi ve turistik mekanlarını gezdi Mardin'in Derik ilçesinden gelen kadınlar, tarihi Hasankeyf ilçesinin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Mardin'in Derik ilçesinden gelen kadınlar, tarihi Hasankeyf ilçesinin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Evren Çakır'ın destekleriyle Derik Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ilçede yaşayan kadınlara yönelik "Kültür Turizmi" projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamda kadınlar Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesini gezdi.

Zeynel Bey Türbesi, Artuklu Hamamı ve İmam Abdullah Türbesi gibi tarihi yerleri gezen kadınlar, düzenlenen tekne turuyla da Hasankeyf Kalesi ile tarihi mağaraları görme imkanı buldu.