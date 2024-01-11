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        Batman'da köylere modern durak

        Batman İl Özel İdaresince merkez ve köylere yapılan 14 yeni durak vatandaşların hizmetine sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 14:41 Güncelleme: 11.01.2024 - 15:09
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        Batman'da köylere modern durak
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        Batman İl Özel İdaresince merkez ve köylere yapılan 14 yeni durak vatandaşların hizmetine sunuldu.

        İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, yatırım programı kapsamında gerçekleştirilen asfaltlama, yeni yol açma, su sondaj, kilitli parke taşı döşeme, kanalizasyon, eğitim yatırımları ve çeşitli sosyal destek çalışmaları sürüyor.

        Köylerdeki ulaşım hizmetlerini daha etkili ve konforlu hale getirmek amacıyla kent merkezi ve köylerdeki 14 noktaya çağdaş mimari ve konforlu tasarımlarıyla öne çıkan köy durakları yapıldı.

        Kozluk ilçesine bağlı Geçitaltı köyündeki taziye evi etrafında çevre düzenlemesi kapsamında, derenin kenarına taş duvarı inşa edildi, köydeki köprünün de güvenli ulaşımı sağlaması amacıyla korkuluk montajı gerçekleştirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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