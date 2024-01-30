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        Batman'da içme suyuna iki kuyudan destek sağlanacak

        Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Batman'da yaşanan su sıkıntısının giderilmesi için 2 su kuyusunu daha devreye alacaklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 16:22 Güncelleme: 30.01.2024 - 16:22
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        Batman'da içme suyuna iki kuyudan destek sağlanacak
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        Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Batman'da yaşanan su sıkıntısının giderilmesi için 2 su kuyusunu daha devreye alacaklarını söyledi.

        Vali Canalp, Korik Mahallesinde devam eden içme su şebekesi hattı döşeme çalışmasını yerinde inceledi.

        Burada gazetecilere açıklamada bulunan Canalp, yaz aylarında Batman'da su sıkıntısının yaşandığını ve sorunun çözümü için çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı.

        "Genel olarak Batman'ın su probleminin çözümüne ilişkin çok esaslı ve çok köklü bir çözümümüz var. Ancak bu esaslı çözüme kavuşana kadar Batman'ın su ihtiyacını gerektiği şekilde desteklemek anlamında ara çözümlere de ihtiyacımız var." diyen Canalp, iki sondaj kuyusunun daha devreye alınacağını kaydetti.

        İlave sondaj kuyularından kente günlük 8 bin 600 metreküp su takviye yapılacağını anlatan Canalp, ayrıca kaçak su kullanımıyla da mücadele ettiklerini bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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