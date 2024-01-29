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        Sason'da kardan yolu kapanan köydeki hamile kadın hastaneye yetiştirildi

        Kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Sason ilçesine bağlı Çakırpınar köyünün Gortil mezrasında rahatsızlanan hamile kadın kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 16:21 Güncelleme: 29.01.2024 - 16:21
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        Sason'da kardan yolu kapanan köydeki hamile kadın hastaneye yetiştirildi
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        Kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Sason ilçesine bağlı Çakırpınar köyünün Gortil mezrasında rahatsızlanan hamile kadın kurtarıldı.

        Mereto Dağı eteklerindeki Çakırpınar köyünün Gortil mezrasında oturan hamile Hasibe Kaplan'ın (35) rahatsızlanması üzerine yakınları 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi.

        İlçe Özel İdare ekiplerinin çalışmasıyla yolu açılan mezradan alınan hasta, Sason Devlet Hastanesi'ne yetiştirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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