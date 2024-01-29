Sason'da kardan yolu kapanan köydeki hamile kadın hastaneye yetiştirildi

Kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Sason ilçesine bağlı Çakırpınar köyünün Gortil mezrasında rahatsızlanan hamile kadın kurtarıldı.

Mereto Dağı eteklerindeki Çakırpınar köyünün Gortil mezrasında oturan hamile Hasibe Kaplan'ın (35) rahatsızlanması üzerine yakınları 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi.

İlçe Özel İdare ekiplerinin çalışmasıyla yolu açılan mezradan alınan hasta, Sason Devlet Hastanesi'ne yetiştirildi.

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