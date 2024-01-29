Batman'da yolu kar nedeniyle kapanan mezrada rahatsızlanan kişi ekiplerce hastaneye ulaştırıldı

Batman'ın Sason ilçesinde yolu yoğun kar nedeniyle kapanan mezrada rahatsızlanan kişi, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Yuvalar köyü Üçdirek mezrasında Mehmet Bayık'ın (54) fenalaşması üzerine yetkililere haber verildi.

Mezra yolunun yoğun kar dolayısıyla kapalı olması nedeniyle bölgeye sevk edilen İlçe Özel İdaresi ekipleri, çalışma sonucu yolu ulaşıma açtı.

112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi mezrada yapılan Bayık, Sason Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bayık'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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