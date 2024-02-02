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        Batman'da jandarma geçen ay 183 olaya müdahale etti

        Batman'da İl Jandarma Komutanlığınca geçen ay 183 olaya müdahale edildi, 188 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 10:08 Güncelleme: 02.02.2024 - 10:08
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        Batman'da jandarma geçen ay 183 olaya müdahale etti
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        Batman'da İl Jandarma Komutanlığınca geçen ay 183 olaya müdahale edildi, 188 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca suçla mücadele kapsamında ocak ayında 183 olaya müdahale edildi ve yakalanan 188 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 2.267 gram metamfetamin, 49 gram kubar esrar, 20 gram kokain, 158 uyuşturucu hap, 9 bin 17 paket kaçak sigara, 237 elektronik sigara, 45 cep telefonu, 11 tabanca ve 72 bronz sikke ele geçirildi.

        Trafik güvenliği kapsamında yürütülen çalışmalarda ise 30 bin 366 araç kontrol edildi, 1012 sürücüye idari para cezası uygulandı, 127 araç trafikten men edildi. Yapılan yol kontrol ve arama çalışmalarında ise 890 şüpheli yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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