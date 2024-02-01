Batman'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı Batman'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için araçla ulaşımın sağlanamadığı alanlara atlar yardımıyla doğaya 1 ton yem bırakıldı.

Batman'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için araçla ulaşımın sağlanamadığı alanlara atlar yardımıyla doğaya 1 ton yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Batman Şube Müdürlüğünce, kış şartlarıyla mücadele eden yaban hayvanlarının beslenmesi için çalışma yapıldı.

Sason ve Kozluk ilçeleri başta olmak üzere ağır kış şartlarından etkilenen yaban hayvanları için araçla ulaşımın olmadığı yerlere köylülerin desteği ve atlarla doğaya 1 ton buğday bırakıldı.

Ekipler, hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü yüksek kesimlerde yemleme çalışması yaptı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Batman İl Şube Müdürü Halil Erdoğanoğlu, yemleme çalışmalarına destek veren köy muhtarları ve köylülere teşekkür ederek, "Yemleme çalışmalarımız şubat ayı içerisinde de kesintisiz bir şekilde devam edecek." dedi.