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        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Batman'da söyleşiye katıldı

        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Batman'da gençlerle söyleşide bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 14:27 Güncelleme: 01.02.2024 - 15:55
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        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Batman'da söyleşiye katıldı
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        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Batman'da gençlerle söyleşide bir araya geldi.

        Eminoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen "Gençlerle Biz Bize Söyleşi Programı"nda, her zaman gençlerin yanında olduklarını söyledi.

        Bakanlık olarak Batman'da da güzel işler yapıldığını aktaran Eminoğlu, kentte sporcuların yetiştiğini, gençlik merkezlerinin, genç ofislerinin ve yurtların bulunduğunu belirtti.

        Gençlik için daha fazlası için ellerinden geleni yapacaklarını anlatan Eminoğlu, Bakanlık tarafından kentte yürütülen projelerin olduğunu, bunların artırılması için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

        Bakanlık olarak sadece Batman'da değil 81 ilin tamamında 10 binin üzerinde tesisle gençlerin hizmetinde olduklarını dile getiren Eminoğlu, gençlerin kendini yetiştirebilmesi için her türlü imkan ve altyapıyı oluşturduklarını vurguladı.

        Eminoğlu, şöyle konuştu:

        "Biz istiyoruz ki bütün gençlerimiz kendisini yetiştirsinler. Bu ülkeye, millete, bütün insanlığa hizmet etsinler. Sporda da sanatta da eğitimde de kültürde de teknolojide de. Bunun için alt yapı ve tesisler hazır. Sporu tabana yayıyoruz. Gençlik merkezlerinde teknoloji çalışmaları yürütülüyor. Deneyap atölyelerimiz var. Batman'da da var. Merkezlerde 104 deneyap atölyemizde gençlerimiz robotik kodlama, yapay zeka, kuantum fiziği gibi bir çok alanda kendilerini yetiştiriyorlar. TEKNOFEST'te hazırlık takımları buralarda oluşuyor ve TEKNOFEST'e katılıp ülkemizin teknoloji bağımsızlığı, milli teknoloji hamlesi ile ilgili de çalışmalarda bulunuyorlar."

        Söyleşiye, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk, Beşiri Kaymakamı Muhammed Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Abdullah Akif Gür, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gençler katıldı.

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