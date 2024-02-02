Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Beşiri'de Taşımalı Eğitim ve Okul Güvenliği Toplantısı yapıldı

        Beşiri Kaymakamlığı tarafından Taşımalı Eğitim ve Okul Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 10:06 Güncelleme: 02.02.2024 - 10:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiri'de Taşımalı Eğitim ve Okul Güvenliği Toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beşiri Kaymakamlığı tarafından Taşımalı Eğitim ve Okul Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi.

        Beşiri'de 2023-2024 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin huzur ve güven içerisinde geçirilebilmesi amacıyla Cumhuriyet Ortaokulu konferans salonunda "Taşımalı Eğitim ve Okul Güvenliği" toplantısı Kaymakam Muhammed Yılmaz başkanlığında yapıldı.

        Okul çevresindeki güvenlik kameraları, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele, taşımalı eğitim, öğrencilerin güvenliği, okul çevrelerinde yapılacak trafik denetimleri, okul polisi, okul önü işaret levha ve hız kesicilerinin kontrolü gibi uygulamalar üzerinde durularak, önleyici ve koruyucu tedbirlerin arttırılması konuları ele alındı.

        Toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Harun Çetinkaya, İlçe Emniyet Amiri Komiser Ramazan Gezer, kurum amirleri, Trafik Denetleme Büro Amirliği ve okul müdürleri ve taşıma kapsamındaki okul servisi yetkilileri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
        MOSSAD'a para karşılığı bilgi sağlayan şüphelilere operasyon
        MOSSAD'a para karşılığı bilgi sağlayan şüphelilere operasyon
        Ödeme krizi çıktı, transfer iptal oldu
        Ödeme krizi çıktı, transfer iptal oldu
        Dönüş saati belli oldu
        Dönüş saati belli oldu
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        İşte Buruk'un Samsunspor 11'i!
        İşte Buruk'un Samsunspor 11'i!
        Başhekim yardımcısına silahlı saldırı anı kamerada
        Başhekim yardımcısına silahlı saldırı anı kamerada
        'Üşümesin' diye aldığı yolcu vurdu! "Bazı insanlara güvenme!"
        'Üşümesin' diye aldığı yolcu vurdu! "Bazı insanlara güvenme!"
        Ortak noktaları aşk
        Ortak noktaları aşk
        Kocaeli'de rehine krizi sona erdi! 7 işçi kurtarıldı
        Kocaeli'de rehine krizi sona erdi! 7 işçi kurtarıldı
        Avrupa'da çiftçiler sokakta! Ne istiyorlar?
        Avrupa'da çiftçiler sokakta! Ne istiyorlar?
        Enes Ünal, Premier Lig'de!
        Enes Ünal, Premier Lig'de!
        Gökdelen büyüklüğündeki asteroit Dünya'nın yakınından geçecek
        Gökdelen büyüklüğündeki asteroit Dünya'nın yakınından geçecek
        İşsizlik ödeneğinde arabulucu tutanağı
        İşsizlik ödeneğinde arabulucu tutanağı
        Ryan Kent'in transferi iptal oldu!
        Ryan Kent'in transferi iptal oldu!
        Güvercin 8 ay sonra serbest bırakıldı
        Güvercin 8 ay sonra serbest bırakıldı
        Galatasaray'da bir ayrılık daha!
        Galatasaray'da bir ayrılık daha!
        Eski CIA çalışanına 40 yıl hapis cezası
        Eski CIA çalışanına 40 yıl hapis cezası
        Yağış yok! Türkiye parçalı bulutlu
        Yağış yok! Türkiye parçalı bulutlu
        Türkiye'nin hikayesi ne?
        Türkiye'nin hikayesi ne?

        Benzer Haberler

        Batman'da jandarma geçen ay 183 olaya müdahale etti
        Batman'da jandarma geçen ay 183 olaya müdahale etti
        Sason´da 32 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı
        Sason´da 32 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı
        Batman'da kardan kapanan köy yollarını açma çalışması sürüyor
        Batman'da kardan kapanan köy yollarını açma çalışması sürüyor
        Batman'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
        Batman'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
        Batman'da 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'nin açılışı yapıldı
        Batman'da 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'nin açılışı yapıldı
        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Batman'da söyleşiye katıldı
        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Batman'da söyleşiye katıldı