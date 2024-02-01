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        Batman'da kardan kapanan köy yollarını açma çalışması sürüyor

        Batman'da kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını açma çalışması sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 17:02 Güncelleme: 01.02.2024 - 17:11
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        Batman'da kardan kapanan köy yollarını açma çalışması sürüyor
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        Batman'da kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını açma çalışması sürüyor.

        İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, ekiplerin başlattığı yoğun çalışmalar sonucu Kozluk'ta tüm kapalı köy yolları açıldı.

        Sason'da kapalı 8 köy ve 24 mezraya ait toplam 150 kilometrelik yolda yol açma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

        Açıklamada, "Bu süreçte Sason ilçemiz kırsalında seyahat eden sürücülerimizin de dikkatli ve tedbirli olmaları, yetkililerin belirttiği güzergahlar dışında seyahat etmemeleri ayrıca önem arz etmektedir." denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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