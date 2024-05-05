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        TFF 2. Lig'e yükselen TPAO Batman Petrolspor'dan coşkulu kutlama

        TFF 2. Lig'e yükselen TPAO Batman Petrolspor, düzenlenen programla şampiyonluğunu kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 23:54 Güncelleme: 05.05.2024 - 23:54
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        TFF 2. Lig'e yükselen TPAO Batman Petrolspor'dan coşkulu kutlama
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        TFF 2. Lig'e yükselen TPAO Batman Petrolspor, düzenlenen programla şampiyonluğunu kutladı.

        Kulüp tarafından Valilik önünde düzenlenen kutlamada, sanatçı Haluk Levent ve Big Bando grubu sahne aldı.

        Programda, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Diyarbakır Bölge Müdürü Serkan Bayhan, sporculara şampiyonluk kupasını verdi.

        Batman Valisi Ekrem Canalp, programda yaptığı konuşmada, 2023 yılında şampiyonluk sözü verdiklerini ve TPAO Batman Petrolspor'un şampiyon olduğunu söyledi.

        TPAO Batman Petrolspor'un 2. Lig'de de şampiyon olacağına inandığını belirten Canalp, "Aynen bu yıl yaptığımız gibi yönetimiyle, taraftar gruplarıyla ama hepsinden öte bütün Batman olarak, 647 bin Batmanlı olarak bir ve bütün olursak 2025 yılında yine şampiyon biziz." dedi.

        Programda, takıma emeği geçenlere plaket verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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