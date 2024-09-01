Batman'da açık artırmada 1 kilogram Sason balı 300 bin liraya alıcı buldu

Batman'ın Sason ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen "Bal, Ceviz, Çilek ve Yayla Festivali"nde açık artırmada 1 kilogram organik Sason balı 300 bin liraya satıldı.

Valilik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Özel İdaresinin desteği, Sason Kaymakamlığı ve Belediyesinin organizasyonuyla gerçekleştirilen festivalin ikinci gününde 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda etkinlikler düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan festivalde mehter takımı gösteri sundu.

Etkinlikte Sason balı açık artırma ile satışa sunuldu.

Açık artırmada 1 kilogram petek balı, iş insanı Abdullah Tunç tarafından 300 bin liraya satın alındı. Programda en iyi bal yarışmasında dereceye girenlere ödüllerini Vali Ekrem Canalp verdi. Vali Canalp, festivalde yaptığı konuşmada, geçen yıl gerçekleştirilen festivale 10 bin kişinin katıldığını anımsattı. Festivalin Batman'ın ve Sason'un tanıtımı açısından önemini vurgulayan Canalp, "İnsanlarımızın çalışmaya ihtiyacı olduğu kadar eğlenmeye de ihtiyacı vardır. Bu festivaller aynı zamanda hepimizin beraberce eğlenebilmesine imkan sağlayan sosyal organizasyonlardır. Ama bundan da öte bu festivallerde köylerimizde üretilen ürünlerin tanıtımını yapıyoruz." dedi.

Güneydoğu Anadolu denilince artık insanların aklına terörün gelmediğine işaret eden Canalp, artık bölgenin istihdam ve yatırımla anıldığını dile getirdi. Vali Canalp, "Artık insanların aklına dağların coşkusu ve heyecanı ile turizm yaşamak dediğinizde, Güneydoğu Anadolu gelecek. Önümüzdeki yıllarda bu festivallerin her biri her bir ilçemizde bambaşka bir havanın ortaya çıkmasına da vesile olacak." ifadesini kullandı. Festival stantların gezilmesi, ikramlar ve açık hava konserinin ardından sona erdi.