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        Batman'da gümrük kaçağı 62 kol saati ele geçirildi

        Batman'da gümrük kaçağı 62 kol saati ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 13:38 Güncelleme: 23.09.2024 - 13:38
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        Batman'da gümrük kaçağı 62 kol saati ele geçirildi
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        Batman'da gümrük kaçağı 62 kol saati ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Farabi kavşağında durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

        Kişinin üst aramasında gümrük kaçağı 62 kol saati ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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