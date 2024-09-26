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        Batman'da Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla konferans düzenlendi

        Batman'da "Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" konulu konferans düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 13:39 Güncelleme: 26.09.2024 - 13:55
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        Batman'da Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla konferans düzenlendi
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        Batman'da "Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" konulu konferans düzenlendi.

        Müftülük tarafından Hatice Nasıroğlu Konferans Salonunda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan sinevizyon gösteriminin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri Doç. Dr. Fatih Kurt tarafından "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" konulu konferans verildi.

        Doç. Dr. Kurt, Mevlid-i Nebi Haftasının önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Mevlid-i Nebi Haftası Yüce Peygamberimizi andığımız, anlamaya çalıştığımız hakikatleri hayata taşıma irademizi tazeleyip yenilendiğimiz bir fırsat mevsimidir. Her sene ona, onun hayatındaki güzelliklere farklı başlıklarla bakmaya çalışıyoruz. Bu sene de 'Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası' başlığıyla onun hayatına doğru yolculuk yapacağız. O, alemlere rahmet olarak gönderilen yaşantısıyla, örnek kişiliğiyle bizim için en güzel rehber."

        Programa, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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