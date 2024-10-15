Batman'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince otogar mevkisinde yapılan kontrollerde 232 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Polis ekiplerince 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.
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