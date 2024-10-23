Sason'da bal hasadı başladı

Batman'ın Sason ilçesinde bal hasadı başladı.

Kaymakam Furkan Başar, ilçede yaklaşık 60 üreticinin karakovan arıcılığı yaptığını, karakovan arıcılığını geliştirmek amacıyla "Örnek İlçe Örnek Ürün Projesi" kapsamında bu yıl da 20 üreticiye karakovan dağıtımı yaptıklarını söyledi.

İlçede Mereto Dağı eteklerinde, Cöbet Yaylasında ve çeşitli yaylalarda yılda yaklaşık 5 ton karakovan balı üretildiğini bildiren Başar, Sason'un çeşitli bölgelerinde bal üretiminin yaygınlaştığını, şu an yaklaşık 500 üreticinin bal üretimi yaptığını belirtti.