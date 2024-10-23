Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Sason'da bal hasadı başladı

        Batman'ın Sason ilçesinde bal hasadı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 13:28 Güncelleme: 23.10.2024 - 13:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sason'da bal hasadı başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Batman'ın Sason ilçesinde bal hasadı başladı.

        Kaymakam Furkan Başar, ilçede yaklaşık 60 üreticinin karakovan arıcılığı yaptığını, karakovan arıcılığını geliştirmek amacıyla "Örnek İlçe Örnek Ürün Projesi" kapsamında bu yıl da 20 üreticiye karakovan dağıtımı yaptıklarını söyledi.

        İlçede Mereto Dağı eteklerinde, Cöbet Yaylasında ve çeşitli yaylalarda yılda yaklaşık 5 ton karakovan balı üretildiğini bildiren Başar, Sason'un çeşitli bölgelerinde bal üretiminin yaygınlaştığını, şu an yaklaşık 500 üreticinin bal üretimi yaptığını belirtti.

        Ekim ve kasım aylarında karakovan balının hasadını yaptıklarını kaydeden üreticilerden Hasan Uçar da Boğazkapı köyünde organik olarak bal ürettiklerini anlattı.

        Kaşyayla köyünde karakovan arıcılığı yapan Siphan Bozkurt da organik balların şifa niyetine vatandaşlar tarafından rağbet gördüğünü dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Düğün dönüşü gözyaşına boğdu! Anneden geriye kalan son fotoğraf!
        Düğün dönüşü gözyaşına boğdu! Anneden geriye kalan son fotoğraf!
        Savunma fonu paketi gözden geçirilecek
        Savunma fonu paketi gözden geçirilecek
        İşte Okan Buruk'un Elfsborg 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Elfsborg 11'i!
        Avukattan polise çekiçli saldırı!
        Avukattan polise çekiçli saldırı!
        Sahtekârların listesi genişliyor
        Sahtekârların listesi genişliyor
        İTO'dan AB'ye vize tepkisi
        İTO'dan AB'ye vize tepkisi
        G.Saray'ın rakibi Elfsborg'u tanıyalım!
        G.Saray'ın rakibi Elfsborg'u tanıyalım!
        Eşitlik hedefine 6 yıl kaldı, sonuca neden ulaşılmadı?
        Eşitlik hedefine 6 yıl kaldı, sonuca neden ulaşılmadı?
        Ağabeyinin intikamı için... Kan davası!
        Ağabeyinin intikamı için... Kan davası!
        Arda Güler'e dev talip!
        Arda Güler'e dev talip!
        Milli voleybolcuya dehşeti yaşattı! Bu sefer zanlı baba!
        Milli voleybolcuya dehşeti yaşattı! Bu sefer zanlı baba!
        Yunus'un sevki olay çıkardı!
        Yunus'un sevki olay çıkardı!
        Devlet 1 özel hastane 2,8 alıyor
        Devlet 1 özel hastane 2,8 alıyor
        1 Ekim’den bu yana yaşananlar
        1 Ekim’den bu yana yaşananlar
        Tasarruf artık BES'te yapılıyor
        Tasarruf artık BES'te yapılıyor
        Uzmanlar 'Bu alışkanlığı bırakın' diyor!
        Uzmanlar 'Bu alışkanlığı bırakın' diyor!
        Türkçede günler nasıl isimlendirildi?
        Türkçede günler nasıl isimlendirildi?
        Kedi aracılığıyla aşk ilanı
        Kedi aracılığıyla aşk ilanı
        Roblox Türkiye'de ofis açıyor
        Roblox Türkiye'de ofis açıyor
        En büyük hedefini açıkladı
        En büyük hedefini açıkladı

        Benzer Haberler

        Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Hapşırık nöbetine tutulan 2 çocuk annesi, sağlığına kavuştu
        Hapşırık nöbetine tutulan 2 çocuk annesi, sağlığına kavuştu
        Hasankeyf Kaymakamı İmrak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti
        Hasankeyf Kaymakamı İmrak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti
        Batman'da "Yatırım ve İstihdam Ödülleri" sahiplerini buldu
        Batman'da "Yatırım ve İstihdam Ödülleri" sahiplerini buldu
        Batman'da Körük Aile Sağlık Merkezinin temeli atıldı
        Batman'da Körük Aile Sağlık Merkezinin temeli atıldı
        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, kentte kurum müdürleriyle bi...
        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, kentte kurum müdürleriyle bi...