Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Hasankeyf Kaymakamı İmrak esnaf ziyaretlerini sürdürüyor

        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, esnaf ziyaretlerine devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 16:07 Güncelleme: 26.10.2024 - 16:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hasankeyf Kaymakamı İmrak esnaf ziyaretlerini sürdürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, esnaf ziyaretlerine devam ediyor.

        Kaymakam İmrak, esnafın talep ve ihtiyaçlarını yerinde dinlemek için ziyaretlerini sürdürüyor.

        Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen İmrak, sorun ve talepleri yerinde dinledi.

        İmrak, ziyaretlerin ardından esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bahçeli: Türk ile Kürtler için tehditler ortak
        Bahçeli: Türk ile Kürtler için tehditler ortak
        Sevgilisi tüfekle vurdu! Bir ay evde alıkoydu!
        Sevgilisi tüfekle vurdu! Bir ay evde alıkoydu!
        İstanbul'da yaşandı! Kameraya yansıdı! AVM'de taciz!
        İstanbul'da yaşandı! Kameraya yansıdı! AVM'de taciz!
        Oosterwolde'nin yerine gelecek!
        Oosterwolde'nin yerine gelecek!
        Anne, engelli oğlunu gezdirecekti! 'Ehliyetsiz' ölüm!
        Anne, engelli oğlunu gezdirecekti! 'Ehliyetsiz' ölüm!
        Hangi takvim hangi yılı gösteriyor?
        Hangi takvim hangi yılı gösteriyor?
        Okuldan çıkan Merve evine gidecekti! Gözyaşına boğdu!
        Okuldan çıkan Merve evine gidecekti! Gözyaşına boğdu!
        Okan Buruk taburcu edildi!
        Okan Buruk taburcu edildi!
        McDonald's ile bağlantılı salgında vakalar artıyor
        McDonald's ile bağlantılı salgında vakalar artıyor
        Takip edip aracını durdurdu! Dinlenme tesisi sahibine 12 kurşun!
        Takip edip aracını durdurdu! Dinlenme tesisi sahibine 12 kurşun!
        1903 yıl önceki depremin izlerine ulaşıldı
        1903 yıl önceki depremin izlerine ulaşıldı
        Genç izleyicilerde karşılığı yok!
        Genç izleyicilerde karşılığı yok!
        Stres ve anksiyete arasındaki ince çizgi...
        Stres ve anksiyete arasındaki ince çizgi...
        İsrail, İran'ı vurdu
        İsrail, İran'ı vurdu
        Bir araç tamamen yandı! Katliam gibi kaza: 5 ölü!
        Bir araç tamamen yandı! Katliam gibi kaza: 5 ölü!
        Kilo verdiriyor, kalbe iyi geliyor...
        Kilo verdiriyor, kalbe iyi geliyor...
        Şiddet meşrulaştırılıyor: Hastalık değil, kötülük
        Şiddet meşrulaştırılıyor: Hastalık değil, kötülük
        Bir rekor daha
        Bir rekor daha
        Beşiktaş'ın duvarı Uduokhai!
        Beşiktaş'ın duvarı Uduokhai!

        Benzer Haberler

        Batman'da firari hükümlü yakalandı
        Batman'da firari hükümlü yakalandı
        Batman'da inşaattan düşen işçi öldü
        Batman'da inşaattan düşen işçi öldü
        Batman 7. Kitap Fuarı ve Kültür Sanat Festivali ziyaretçilere kapılarını aç...
        Batman 7. Kitap Fuarı ve Kültür Sanat Festivali ziyaretçilere kapılarını aç...
        Batman'da bir kargo firmasına ait kamyonda kaçak sigara ve tütün ele geçiri...
        Batman'da bir kargo firmasına ait kamyonda kaçak sigara ve tütün ele geçiri...
        Batman'da "Arıcılıkta Dijital Dönüşümler ve İnovatif Yöntemler Projesi" ile...
        Batman'da "Arıcılıkta Dijital Dönüşümler ve İnovatif Yöntemler Projesi" ile...
        Batman'da "4. Uluslararası Enerji Zirvesi" başladı
        Batman'da "4. Uluslararası Enerji Zirvesi" başladı