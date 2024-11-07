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        Batman'da havai fişek satışına geçici yasak

        Batman Valiliği, il sınırlarında ikinci bir duyuruya kadar havai fişek satışının yasaklandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 11:35 Güncelleme: 07.11.2024 - 11:35
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        Batman'da havai fişek satışına geçici yasak
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        Batman Valiliği, il sınırlarında ikinci bir duyuruya kadar havai fişek satışının yasaklandığını bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, son günlerde özellikle gösteri, yürüyüş, protesto eylemleri gibi her türlü etkinlik ve faaliyetlerde havai fişek kullanıldığı ifade edilerek, izinsiz ve ehil olmayan kişiler tarafından yapılan bu uygulamanın halkın yoğun olduğu yerlerde panik ve korkuya yol açtığı ayrıca istenmeyen olaylara neden olabileceği belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Havai fişeklerin bakkal, kırtasiye, market, büfe ve bunun gibi yerlerde satıldığı, bu maddelerin küçük çocuklar tarafından kullanılması sonucu yaralanmalara yol açtığı müşahede edilmiştir. Gerekli güvenlik önlemleri alınmadan kullanılan piroteknik maddelerden (kimyasal tepkimeler aracılığıyla ısı, ses, duman, ışık ve benzeri gibi etkiler oluşturmak amacıyla üretilen patlayıcı maddelerin genel adı) kaynaklanan yaralanma, ölüm ve bu maddelerin izinsiz, zamansız veya uygunsuz yerlerde kullanımından ötürü vatandaşlarda meydana gelen korku, heyecan ve paniğin önlenmesi, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amaçlanmaktadır. Mülki sınırlar içerisinde havai fişeklerin bakkal, market, kırtasiye ve yetkisiz kişiler tarafından ve satış izni bulunan av bayileri tarafından izinli -izinsiz kişilere satılması ve kullanılması ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı. Bu karara istinaden havai fişek satışı yapan ve kullananlara gerekli cezai müeyyide uygulanacak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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