Batman'da bir otomobilde 27 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Aramada, araçların birinde 27 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu bulundu, diğer otomobilin "öncü araç" olduğu belirlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde şüphe üzerine iki otomobili durdurdu.

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