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        Batman'da bir otomobilde 27 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Batman'da bir otomobilde 27 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 12:03 Güncelleme: 12.11.2024 - 12:08
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        Batman'da bir otomobilde 27 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Batman'da bir otomobilde 27 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde şüphe üzerine iki otomobili durdurdu.

        Aramada, araçların birinde 27 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu bulundu, diğer otomobilin "öncü araç" olduğu belirlendi.

        Gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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