Batman'da yasa dışı protesto eylemlerine katıldığı gerekçesiyle yakalanan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte gerçekleştirilen yasa dışı protesto eylemlerine katıldığı tespit edilen 1 kişi yakalandı.

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