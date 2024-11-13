Batman'da yasa dışı protesto eylemlerine katıldığı gerekçesiyle yakalanan zanlı tutuklandı
Batman'da yasa dışı protesto eylemlerine katıldığı gerekçesiyle yakalanan zanlı tutuklandı.
Batman'da yasa dışı protesto eylemlerine katıldığı gerekçesiyle yakalanan zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte gerçekleştirilen yasa dışı protesto eylemlerine katıldığı tespit edilen 1 kişi yakalandı.
Şüphelinin üst aramasında, içinde boya olan 9 balon, lazer, pet şişe içerisinde tiner ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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