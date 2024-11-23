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        Batman'da tefecilik yapan şüpheli tutuklandı

        Batman'da tefecilik yaptığı belirlenen zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 13:17 Güncelleme: 23.11.2024 - 13:17
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        Batman'da tefecilik yapan şüpheli tutuklandı
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        Batman'da tefecilik yaptığı belirlenen zanlı tutuklandı.

        Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kentte tefecilik yaptığı tespit edilenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda, faiz karşılığında senetle borç para veren ve borcun ödenmesine rağmen senetleri iade etmeyen şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Şüphelinin ikametinde yapılan aramada, 12 kişi adına düzenlenmiş 27 senet ve çok miktarda para alım bilgilerinin bulunduğu not kağıdı ele geçirildi.

        Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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