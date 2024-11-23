Batman'da tefecilik yapan şüpheli tutuklandı

Batman'da tefecilik yaptığı belirlenen zanlı tutuklandı.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kentte tefecilik yaptığı tespit edilenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, faiz karşılığında senetle borç para veren ve borcun ödenmesine rağmen senetleri iade etmeyen şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.