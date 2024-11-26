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        Batman'ın Sason ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli

        Batman'ın Sason ilçesinde etkili olan kar nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 21:08 Güncelleme: 26.11.2024 - 21:08
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        Batman'ın Sason ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli
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        Batman’ın Sason ilçesinde etkili olan kar nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, “Köylerde bulunan okullarımıza taşımalı olarak gelen öğrencilerimiz için eğitim-öğretim 27 Kasım Çarşamba günü için bir gün süreyle tatil edilmiştir.” denildi.

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