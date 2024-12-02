Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da hafif ticari araçta 9 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

        Batman'da durdurulan hafif ticari araçta 9 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 13:09 Güncelleme: 02.12.2024 - 13:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da hafif ticari araçta 9 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Batman'da durdurulan hafif ticari araçta 9 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Batman- Hasankeyf kara yolunda seyir halindeki bir hafif ticari aracı şüphe üzerine durdurdu.

        Araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 9 bin paket sigara bulundu.

        Sürücü hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kremlin'den Suriye açıklaması
        Kremlin'den Suriye açıklaması
        Marmara'dan yeni müsilaj görüntüsü!
        Marmara'dan yeni müsilaj görüntüsü!
        5 yılın şampiyonu hangi şehir?
        5 yılın şampiyonu hangi şehir?
        THY'yi yasa boğan kaza! Kaptan pilot can verdi!
        THY'yi yasa boğan kaza! Kaptan pilot can verdi!
        Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi
        Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi
        Ortadoğu'da gözler Suriye'ye çevrildi
        Ortadoğu'da gözler Suriye'ye çevrildi
        Kahramanmaraş'ta fırtına can aldı!
        Kahramanmaraş'ta fırtına can aldı!
        Çin'in çip endüstrisine yeni darbe
        Çin'in çip endüstrisine yeni darbe
        Stellantis CEO'su Carlos Tavares istifa etti
        Stellantis CEO'su Carlos Tavares istifa etti
        Yılın kelimesi: Beyin çürümesi
        Yılın kelimesi: Beyin çürümesi
        İşte Mourinho'nun Gaziantep 11'i!
        İşte Mourinho'nun Gaziantep 11'i!
        Silahlı saldırı düzenlediğine bin pişman oldu!
        Silahlı saldırı düzenlediğine bin pişman oldu!
        Penaltı var mıydı? Kart çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mıydı? Kart çıkmalı mıydı?
        Sigorta fiyatları artacak
        Sigorta fiyatları artacak
        Yemek ücreti hesaplamasında değişiklik
        Yemek ücreti hesaplamasında değişiklik
        "Okan hoca macera arıyor"
        "Okan hoca macera arıyor"
        "Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir!
        "Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir!
        Evliliklerinde kriz var
        Evliliklerinde kriz var
        İdari yaptırım cezası uygulandı
        İdari yaptırım cezası uygulandı
        Sergen Yalçın noktayı koydu!
        Sergen Yalçın noktayı koydu!

        Benzer Haberler

        Batman'da dengbej etkinliği yapıldı
        Batman'da dengbej etkinliği yapıldı
        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, hane ziyaretlerini sürdürüyo...
        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, hane ziyaretlerini sürdürüyo...
        Batman'da, minibüste 3 kilo 70 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Batman'da, minibüste 3 kilo 70 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Batman'da "AK Parti Teşkilatları İl Delegeleri Ortak Akıl Toplantısı" yapıl...
        Batman'da "AK Parti Teşkilatları İl Delegeleri Ortak Akıl Toplantısı" yapıl...
        Minibüsteki uyuşturucuyu 'Mailo' buldu
        Minibüsteki uyuşturucuyu 'Mailo' buldu
        AK Parti Beşiri İlçe Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı
        AK Parti Beşiri İlçe Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı