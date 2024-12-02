Batman'da hafif ticari araçta 9 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 9 bin paket sigara bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Batman- Hasankeyf kara yolunda seyir halindeki bir hafif ticari aracı şüphe üzerine durdurdu.

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