Batman'da hafif ticari araçta 9 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
Batman'da durdurulan hafif ticari araçta 9 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Batman'da durdurulan hafif ticari araçta 9 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Batman- Hasankeyf kara yolunda seyir halindeki bir hafif ticari aracı şüphe üzerine durdurdu.
Araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 9 bin paket sigara bulundu.
Sürücü hakkında adli işlem yapıldı.
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