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        Batman'da öğrenciler için okulda spor parkuru oluşturuldu

        Batman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Sason ilçesine bağlı Yücebağ beldesinde Borsa İstanbul Yatılı Bölge Okulu bahçesinde öğrenciler için spor parkuru kurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 12:25 Güncelleme: 03.12.2024 - 12:25
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        Batman'da öğrenciler için okulda spor parkuru oluşturuldu
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        Batman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Sason ilçesine bağlı Yücebağ beldesinde Borsa İstanbul Yatılı Bölge Okulu bahçesinde öğrenciler için spor parkuru kurdu.

        Batman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi akademisyenleri tarafından "spor her yerde" sloganıyla Borsa İstanbul Yatılı Bölge Okulunda öğrenciler için spor parkuru oluşturdu.

        Öğrenciler, parkurda spor yaptı, akranlarıyla yarıştı.

        Etkinliği katılan Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, "Öğrencilerimizin hem bilişsel hem bedensel gelişimlerine katkı sunmaya gayret gösteriyoruz. Burada öğrencilerimizin yüzündeki mutluluğu görmek bize yetiyor." dedi.

        Okul Müdürü Hamdi Çelebi de öğrencilerin bu tür etkinliklerle eğlendiğini dile getirdi.

        Etkinlik için teşekkür eden Çelebi, "Çocuklar mutlu oldu. Çocuklarımıza yönelik sportif faaliyetler yapıyoruz ama profesyonel kişilerle yapmış olmaları daha anlamlı." diye konuştu.

        Öğrencilerden Bünyamin Balan ise arkadaşlarıyla birlikte kurulan parkurda yarıştıklarını ve çok eğlendiklerini aktardı.

        Mehmet Onuş da parkurda yarışarak keyifli bir gün geçirdiklerini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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