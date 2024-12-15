Batman'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Batman'ın Kozluk ilçesinde şarampole devrilen otomobilde 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Batman'ın Kozluk ilçesinde şarampole devrilen otomobilde 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
İlçede Bölükkonak-Geyikli köyleri yolunda Ferhat Ö'nün (30) kullandığı 09 AOG 724 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Ferhat Ö. ile araçta bulunan İbrahim M, Abdurrahman A. ve Enes A. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kozluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan İbrahim M, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü, tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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